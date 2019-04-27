Бразильский форвард французского клуба «ПСЖ» Неймар высказался о своем отношении к критике и предпочитаемом стиле игры. Слова нападающего приводит испанское издание El Mundo.

По словам Неймара, сейчас критики его не беспокоят. «Я получил травму, когда пытался устоять на ногах. Все начали критиковать меня за то, что я не упал, в мой адрес было много критики», — привел пример бразилец.

Форвард считает, что на нем часто фолят, потому что нервничают из-за игры Неймара. «Болельщики стали больше оправдывать того, кто фолит, а не того, кто идет в дриблинг. Того, кто совершает фолы, а не того, кто забивает голы», — заявил Неймар.

«Мой стиль игры — это то, что приводит болельщиков на стадион. Никто не хочет видеть удары, пинки ногами и руками — это будет MMA или бокс», — заключил футболист.

Игроком «ПСЖ» Неймар стал в 2017 году, до этого четыре сезона он провел в «Барселоне«.