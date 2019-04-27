Российский автогонщик Сергей Сироткин, являющийся резервным пилотом «Рено» в «Формуле-1», поделился мнением об аварии другого россиянина Даниила Квята во время свободной практики в пятницу, 26 апреля.

В интервью порталу F1News Сироткин заявил, что Квят не совершали серьезных ошибок: «Не то чтобы Даниил пытался зайти в поворот слишком быстро или как-то неадекватно его пройти, близко к стене или еще что-то. Это такие тонкости, которые, поверьте, большинство не только не в состоянии увидеть или почувствовать — люди даже не знают, что такие моменты есть».

Сироткину неприятно, что российский пилот попадает в такие ситуации и они следуют одна за другой. «Вроде как он не всегда виноват, но исход как-никак один. Безусловно, это обидно, но я бы точно не стал говорить, что он допустил какую-то невероятную ошибку», — заключил Сироткин.

Напомним, во время второй свободной практики на Гран-при Азербайджана Даниил Квят разбил болид, врезавшись в отбойник на трассе.