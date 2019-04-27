Накануне Лондонского марафона произошел очередной допинговый скандал в легкой атлетике. Кенийский бегут Абрахам Киптум получил отстранение от антидопингового подразделения IAAF за два дня до начала соревнований. Как сообщает BBC, причиной стали нарушения в биологическом паспорте спортсмена.

Сообщается, что Киптум уже покинул Лондон и не будет оспаривать дисквалификацию. Ситуацию прокомментировал один из организаторов Лондонского марафона Хью Брашер: «Мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости в отношении допинга. Недавно мы объявили о внедрении новаторской программы тестирования. Программа работает. Мошенники будут пойманы, на марафоне им не место».

Абрахам Киптум является обладателем мирового рекорда в полумарафоне (дистанция 21 км), 28 октября 2018 года в Валенсии он установил это достижение.