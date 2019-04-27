Российский нападающий хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин скоро прибудет в расположение сборной России, проводящей подготовку к чемпионату мира.

Об этом стало известно после фотографии его супруги, журналистки Анны Кастеровой в её «Инстаграме».

«Проводили папу», — подписала семейное фото жена Малкина, добавив хэштеги «чм2019», «словакия» и «братислава». Именно в столице Словакии и пройдет следующий чемпионат мира по хоккею.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Kasterova (@anna_kasterova) 26 Апр 2019 в 10:30 PDT

Напомним, «Питтсбург» Евгения Малкина вылетел в первом раунде серии плей-офф Кубка Гагарина против «Нью-Йорк Айлендерс», проиграв подряд четыре матча. После этого нападающий был вызван в стан сборной России. Чемпионат мира по хоккею 2019 года стартует 12 мая.