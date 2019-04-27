Российские воспитанницы группы Этери Тутберидзе Алина Загитова, Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова приглашены для участия в японском ледовом шоу «Dreams On Ice». Об этом сообщается на официальном сайте шоу.

Выступления пройдут в японском городе Йокогама с 28 по 30 июня. Помимо четырех россиянок также приглашенными гостями шоу стали американцы Нейтан Чен и Венсан Чжоу, к ним присоединилась французская спортивная пара Ванесса Джеймс и Морган Сипре.

Основными артистами станут японские спортсмены, в числе участников заявлены Рика Кихира и Каори Сакамото — главные одиночницы Японии прошлого сезона.

Ученицы Тутберидзе уже принимали участие в ледовых шоу: 20-21 апреля они с показательными номерами выступили в Краснодаре, мероприятие называлось «Чемпионы на льду».