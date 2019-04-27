Чешский футбольный вратарь Петр Чех, выступающий за лондонский «Арсенал«, может вернуться в свой бывший клуб «Челси«, однако не в качестве голкипера.

По информации британского портала The Telegraph, Чех может стать новым техническим директором клуба. Майкл Эменал, занимавший эту должность ранее, покинул свой пост, а замены ему в команде не нашли. Сообщается, что в стане «аристократов» уверены в положительном эффекте данного трансфера: ветеран клуба Чех улучшит атмосферу в команде.

Ранее Чех объявлял, что по окончании текущего сезона оставит большой спорт. Сейчас голкиперу «Арсенала» 36 лет. В текущем сезоне за «канониров» в АПЛ Чех сыграл семь матчей, в которых пропустил девять мячей (в среднем 1,29 гола за игру).