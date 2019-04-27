Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих главных мечтах в жизни. Слова фигуристки прозвучали в интервью с блогером Сашей Кэт.

Медведева заявила, что мечтает, чтобы её родители не болели и бесконечно жили. Также фигуристка призвала к миру во всем мире: «Чтобы все вокруг были дружелюбными и никто никогда не ссорился. Понимаю, до этого дотянуться невозможно и я на это никак не могу повлиять».

Мечтает фигуристка и о том, чтобы всегда быть сильной и не травмироваться: «Мечтаю никогда не уставать и чтобы никогда не было травм, но знаю, что такого не бывает».

В минувшем сезоне Евгения Медведева перешла к тренеру Брайану Орсеру и переехала в Канаду. В первом сезоне после перемен в жизни Медведева завоевала бронзовую награду на чемпионате мира в Сайтаме.