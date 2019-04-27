Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась ощущениями, хотела ли она жить, как обычный тинейджер и не заниматься фигурным катанием.

В интервью блогеру Саше Кэт Медведева заявила: «Хотела ли бросить фигурное катание и жить как обычный тинейджер? Честно, даже никогда мысли об этом не было». Медведева рассказала, что когда у неё опускаются руки, она думает о том, что в 19 лет успела увидеть половину мира. «Некоторые люди не успевают такого и за всю жизнь. Я просто благодарна тому, что сейчас имею. Когда в голову лезет мысль: может, а ну его, просто брошу всё и буду ходить в школу, понимаю, что нет», — заключила фигуристка.

В минувшем сезоне Евгения Медведева перешла к тренеру Брайану Орсеру и переехала в Канаду. В первом сезоне после перемен в жизни Медведева завоевала бронзовую награду на чемпионате мира в Сайтаме.