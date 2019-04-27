Французская фигуристка Габриэлла Пападакис, выступающая в танцах на льду в паре с Гийомом Сизероном вспомнила о конфузе с платьем на Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году.

В интервью Radio Canada спортсменка рассказала о своих ощущениях во время исполнения короткого танца, когда её платье во время номера расстегнулось и обнажило грудь. «Я на льду Пхёнчхана, наша первая Олимпиада с Гийомом. Я позволяю своему телу вести себя в такт песни Shape Of You Эда Ширана. Затем происходит немыслимое — моё платье расстёгивается. Я ни секунды не думала, что могла бы остановиться. Выбора не было. Я говорила себе: «Вперёд, давай! В любом случае ты должна завершить программу»».

Пападакис заявила, что открытое тело её совсем не беспокоило. «Мне просто мешал костюм, который елозил по моему телу и был невероятно тяжёлым, что очень затрудняло мои движения», — добавила Пападакис.

На олимпиаде в Пхёнчхане Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон стали вторыми, пропустив вперед Тессу Вирту и Скотта Моира.