Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал вылет российских хоккеистов из Кубка Стэнли в преддверии чемпионата мира по хоккею и их приезд в сборную России. Слова экс-хоккеиста приводит портал Матч-ТВ.

«Может быть, Малкин не должен играть в звене с Овечкиным. Они выступали вместе в Сочи — и забили по одному голу. Это неправильно. И их надо развести. Потому что Евгений Кузнецов замечательно с Овечкиным играет и знает его фирменную точку, откуда Саша бьет. Знает его сильные стороны», — заявил Третьяк.

Напомним, после вылета «Питтсбурга» и «Вашингтона» из Кубка Стэнли Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Евгений Малкин были вызваны в сборную России. Чемпионат мира по хоккею 2019 года в Словакии стартует 12 мая.