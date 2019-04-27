В воскресенье, 28 апреля, на стадионе «Газпром-Арена» перед матчем санкт-петербургского «Зенита» с самарскими «Крыльями Советов» состоится Фестиваль Корюшки. Мероприятие пройдет в рамках традиционного фан-променада для болельщиков клуба.

«Весной 1708 года по указу Петра I в Петербурге состоялся первый праздник, посвященный корюшке. Сине-бело-голубые, сохраняя дань традициям города на Неве, проводят на «Газпром Арене» ежегодный «Корюшка-Фест»», — говорится в анонсе клуба на официальном сайте.

Главным угощением гастрономического фестиваля станет корюшка, всего в меню ожидается более десятка разных блюд и традиционный соус с огурцами.

Матч между «Зенитом» и «Крыльями Советов» в рамках 26 тура чемпионата России по футболу начнется в 16:30 по московскому времени. Запуск людей на арену начнется за два часа до стартового свистка.