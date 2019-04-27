Нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артема Дзюбу выбрали игроком 25 тура Российской премьер-лиги. Голосование прошло в социальной сети «Вконтакте».
За форварда «сине-бело-голубых» свои голоса отдали 16 тысяч 875 человек, это примерно 64 процента от общего числа проголосовавших.
🎉 Лучшим игроком 25-го тура #РПЛ стал Артём Дзюба!
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📊 Форвард «Зенита» набрал 16 875 голосов (63,77%) пользователей ВКонтакте!
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⚽ В матче с «Динамо» (2:0) Дзюба забил гол и отдал голевую передачу!#ИгрокТура@rpl #Зенит #Дзюба pic.twitter.com/NBnhjS1wFr
— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 27 апреля 2019 г.
В матче против московского «Динамо» в среду, 24 апреля, Дзюба забил победный гол на 60-й минуте, а также сделал голевую передачу. В предыдущем туре Дзюба также становился футболистом игровой недели, в матче против «Краснодара» он забил два мяча.