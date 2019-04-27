Нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артема Дзюбу выбрали игроком 25 тура Российской премьер-лиги. Голосование прошло в социальной сети «Вконтакте».

За форварда «сине-бело-голубых» свои голоса отдали 16 тысяч 875 человек, это примерно 64 процента от общего числа проголосовавших.

В матче против московского «Динамо» в среду, 24 апреля, Дзюба забил победный гол на 60-й минуте, а также сделал голевую передачу. В предыдущем туре Дзюба также становился футболистом игровой недели, в матче против «Краснодара» он забил два мяча.