Английский футбольный клуб «Ливерпуль» установил новый рекорд клуба по количеству набранных очков в чемпионате. После победы над «Хаддерсфилдом» в рамках 36 тура АПЛ подопечные Юргена Клоппа набрали 91 очко.

Ранее лучший результат в Лиге «Ливерпуль» показывал в сезоне-2008/09. Тогда «мерсисайдцы» набрали в лиге 86 очков, но чемпионат не выиграли. Сейчас «Ливерпуль» располагается на первой строчке чемпионата Англии.

Однако, этого результата может быть недостаточно для того, чтобы взять трофей АПЛ по итогам сезона. По потерянным очкам «Ливерпуль» на один балл уступает «Манчестеру Сити» Пепа Гвардиолы. У «горожан» сейчас 89 очков и еще матч в запасе. После завершения текущего тура обеим командам предстоит сыграть по две встречи.