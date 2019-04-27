В Барселоне стартовал полуфинал турнира ATP на грунте между российским теннисистом Даниилом Медведевым и японцем Кеем Нисикори.

Для прохода в полуфинал Медведев обыграл в двух сетах чилийского спортсмена Николаса Джарри. Нисикори оказался сильнее испанца Роберто Карбальеса-Баэны, также потратив на матч чуть более полутора часов и всего два сета.

Ранее эти теннисисты встречались между собой три раза, один раз побеждал Даниил Медведев, два выигранных матча у Нисикори.

Победитель пары Нисикори/Медведев сыграет в финале барселонского турнира с сильнейшим в противостоянии испанца Рафаэля Надаля и австрица Доминика Тима. Надаль также является действующим победителем турнира.

Финал турнира пройдет в Барселоне в воскресенье, 28 апреля.