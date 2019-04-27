Французский нападающий «Манчестер Юнайтед» Поль Погба утвердил все положения контракта с мадридским «Реалом». Об этом сообщают испанские СМИ, в частности, газета AS.

Как стало известно прессе, Погба согласовал с испанским клубом уровень зарплаты — по новому соглашению он будет получать около 12 миллионов евро в год. Сейчас его оклад за вычетом налогов в Англии составляет примерно 10 миллионов евро. Погба надеется, что оформить переход удастся до начала нового сезона, и ему удастся принять участие в подготовке вместе с командой.

Сейчас Поль Погба является игроком «красных дьяволов», его контракт с клубом рассчитан до 2021 года с возможностью продления ещё на год. Сумма трансфера Погба в «Реал» не называется, однако ранее пресса писала о том, что Зинедину Зидану, главному тренеру «сливочных» выделят крупную сумму денег на трансферы.