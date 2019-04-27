Адвокат Кирилла Кокорина, брата футболиста Александра Кокорина, Вячеслав Барик поделился своими предположениями по поводу длины судебного процесса, подсудимыми в котором являются не только братья Кокорины, но и Павел Мамаев и Александр Протасовицкий.

В интервью RT Барик рассказал, что требования прокурора по наказанию будут озвучены в прениях сторон. «Судя по тому, как прокурор ведет себя во время нашего процесса, я предполагаю, что она будет просить реальный и ощутимый срок. По моим ощущениям, речь идет о пяти годах лишения свободы», — заявил адвокат.

Как считает Барик, рассмотрение дела может завершиться уже совсем скоро: «По факту мы можем закончить уже 6 или 7 мая, а после суд уйдет на вынесение приговора».

Братья Кокорины обвиняются по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, один из которых — с использованием предмета в качестве оружия, а также в хулиганстве. Мамаев и Протасовицкий проходят обвиняемыми по одному случаю умышленного причинения вреда здоровью, том же хулиганстве, а также по делу о побоях. Максимальный срок предполагает статья 213 УК РФ «Хулиганство» — семь лет лишения свободы.