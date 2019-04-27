Руководство московского футбольного «Спартака» приняло решение о чистке состава после неудовлетворительных результатов команды в сезоне. Об этом сообщает портал Чемпионат.com.

В первую очередь, клуб не устраивает качество игры Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова. Как сообщают СМИ, если Глушакова решат продать, то Комбаров может и не покинуть клуб.

Контракты обоих игроков рассчитаны до 2020 года, то есть по действующему соглашению Глушаков и Комбаров проведут в клубе еще как минимум сезон. Чтобы избавиться от футболистов, «Спартак» планирует расторгнуть контракты с выплатой компенсации размером около 2,5-3 миллионов евро.

Напомним, ранее в руководстве «Спартака» произошел ряд перестановок: пост спортивного директора по окончании сезона оставит Сергей Родионов, а с должности вице-президента уйдет Наиль Измайлов.