Союз биатлонистов России утвердил с Министерством спорта состав основной и резервной сборной на следующий соревновательный сезон-2019/20. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Списки биатлонистов составлены следующим образом:

Основная мужская сборная России: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын и Антон Бабиков. Резерв: Василий Томшин, Игорь Малиновский, Саид-Каримулла Халили, Ильназ Мухамедзянов, Кирилл Стрельцов, Андрей Вьюхин, Дмитрий Иванов и Евгений Сидоров.

Основная женская сборная России: Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Анастасия Кайшева, Наталья Гербулова. Резерв: Анастасия Морозова, Валерия Васнецова, Екатерина Мошкова, Тамара Воронина, Полина Шевнина, Кристина Резцова, Анастасия Гореева, Кристина Егорова.

Первый предсезонный сбор команды состоится в начале мая в Белокурихе, Алтайский край.