Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят высказал свое мнение по поводу целесообразности пятничных свободных заездов на Гран-при Формулы-1. Слова автогонщика цитирует портал Чемпионат.com.

«Честно говоря, иногда у меня есть ощущение, что пятничные тренировки вообще бесполезны. Наверное, лучше приезжать на трассу в субботу. Мы и так знаем все эти трассы», — заявил Квят после того, как вчера, 26 апреля, на второй свободной практике разбил болид об отбойник.

«Может быть, на новые трассы и имеет смысл приезжать пораньше, а вот на старые — вряд ли. Но это решать не мне, а людям из руководства Формулы-1. Кому-то, возможно, нужно пять часов, чтобы привыкнуть к новой трассе, но точно не мне», — заключил пилот «Торо Россо«.

Напомним, сегодня в Баку пройдет квалификация Гран-при Азербайджана. Начало заездов в 16:00 по московскому времени.