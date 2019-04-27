В результате жеребьевки на турнире ATP 250 в Мюнхене определилась основная сетка соревнований. На соревнованиях в Германии выступят два российских теннисиста — Карен Хачанов и Андрей Рублев.

Карен Хачанов участвует в турнире благодаря «вайлд-кард» от организаторов. В борьбу за трофей россиянин вступит со второго круга. Противником Хачанова станет сильнейший из двойки первого круга Филипп Кольшрайбер — Андреас Сеппи. Ранее два с двух турниров Хачанов вылетел после первого матча.

Андрей Рублев начнет турнир с квалификации. Первый матч отбора россиянин проведет сегодня, 27 апреля, соперником Рублева станет Маттиас Бахингер. Первым номером посева стал действующий чемпион турнира Александр Зверев, представляющий Германию.

Основная сетка турнира начнет свои игры 29 апреля, в понедельник. Завершится турнир через неделю в воскресенье, 5 мая.

Призовой фонд турнира составит более 500 тысяч евро.