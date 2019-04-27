Защитник английского клуба «Тоттенхэм» Дэнни Роуз высказался по поводу своего будущего после окончания спортивной карьеры. Слова футболиста приводит Sky Sports.

Роуз поднял тему нехватки темнокожих тренеров или функционеров в клубном руководстве. По мнению футболиста, сейчас ситуация с отношением к таким людям плачевная.

«Меня спрашивают о том, не хочу ли я стать в будущем тренером. Мой ответ – нет. Из-за моего темного цвета кожи мне не дадут шанса. Это пустая трата времени. С нетерпением жду, когда ситуация изменится», — заявил защитник.

«Посмотрите на Сола Кэмпбелла. Почему он должен был начинать тренерскую карьеру во второй лиге? Я уважаю лигу, но другие специалисты получают первую тренерскую работу в АПЛ или даже в сборных», — возмутился Роуз.