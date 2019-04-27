В московском «Спартаке» определились со списком игроков, которые покинут клуб по окончании сезона. Об этом сообщает портал Чемпионат.com.

Первым кандидатом на вылет из клуба является алжирский полузащитник Софьян Ханни. Футболист утратил доверие главного тренера Олега Кононова. Последние три тура Ханни провел на скамейке, тренер на него больше не рассчитывает.

Помимо Ханни «Спартак» планирует продать Александра Ташаева, Артема Тимофеева и Жано Ананидзе. Также клуб рассмотрит предложения от других команд по поводу бразильцев Фернандо, Зе Луиша или Луиса Адриано, однако всех форвардов сразу клуб продавать не собирается.

Ранее стало известно, что «Спартак» хочет продать Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова.