Юниорская сборная России по хоккею, за которую выступают игроки не старше 18 лет, начала полуфинальный матч чемпионата мира с командой США. Турнир проходит в Швеции.

По пути в полуфинал сборная России обыграла команду Беларуси со счетом 6:0. Сборная Соединенных штатов Америки также забросила шесть шайб, выбив финских хоккеистов.

На групповом этапе сборная России уступила американцам со счетом 6:3. В том матче отличились Егор Спиридонов, Егор Чинахов и Родион Амиров. В своей пятерке США заняли первое место, набрав 12 очков из 12 возможных, россияне выиграли всего лишь дважды и финишировали третьими с шестью очками.

Во втором полуфинале ЮЧМ между собой сойдутся сборные Канады и Швеции. Финал турнира состоится завтра, 28 апреля.