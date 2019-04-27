Главный тренер женской биатлонной сборной России Виталий Норицын прокомментировал отсутствие в списке сборников на следующий сезон Екатерины Глазыриной. Его слова цитирует агентство ТАСС.

По мнению специалиста, Глазырину ставить некуда: «Есть команда А, туда попадают по рейтингу, по результативности, есть команда Б, упор в ней будет на молодых спортсменок».

Как считает Норицын, биатлонистке необходимо стремиться попасть в сборной, которая будет выступать на Кубке мира: «Екатерине нужно быть в первой команде, но в первую она пока не попадает, другие спортсменки по критериям сильнее ее».

Напомним, в конце минувшего сезона Екатерина Глазырина вернулась в спорт после дисквалификации на основании доклада Макларена и выиграла спринт на чемпионате России 2019 года в Тюмени.