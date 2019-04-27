Российская фигуристка Анастасия Тараканова будет тренироваться под руководством Светланы Пановой в школе «Снежные барсы». Спортсменка покинула группу Евгения Плющенко, у которого занималась на протяжении минувшего сезона.

«Я и другой тренер нашей группы Татьяна Викторовна Моисеева решили начать работу с Настей на постоянной основе», — сказала Панова, слова которой приводит агентство «Р-Спорт». Тараканова хотела присоединиться к группе Пановой сразу после ухода от Плющенко, однако тренер взяла время на раздумье.

Ранее Плющенко объяснил, что фигуристка не смогла перестроиться для работы в новой группе. По его словам, Тараканова часто плакала на тренировках и устраивала истерики, если у неё что-то не получалось.

Напомним, Тараканова уже тренировалась в группе Пановой в «Снежных Барсах» до перехода к Этери Тутберидзе.