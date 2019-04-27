В Баку проходит четвертый этап серии Гран-при Формулы-1. Сегодня, 27 апреля, состоялась третья свободная практика.

Российский гонщик команды «Торо Россо» Даниил Квят показал шестое время. Первым финишировал Шарль Леклер из «Феррари», вторым — его напарник по команде Себастьян Феттель. Тройку лучших замкнул пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Также в первую пятерку вошли гонщики «Мерседеса» Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон.

Напомним, первые две практики состоялись накануне, однако обе были прерваны из-за неприятных инцидентов. На первой тренировке крышка дренажного люка отскочила в болид «Уильямса» и пробила днище автомобиля. Во время второй практики Даниил Квят разбил болид.

Сегодня состоится квалификация, по итогам которой будут определены стартовые позиции на завтрашнюю гонку.