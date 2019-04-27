Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о сложном гастрольном графике. Спортсмен принимает участие в ледовых шоу Ильи Авербуха.

Ягудин отметил, что самое сложное — это передвижения по стране, так как они отнимают много времени. Иногда фигуристы уезжают из одного города в другой сразу после спектакля, не останавливаясь в отелях.

«Раньше было всё равно на эти показательные выступления: откатать, быстрее на банкет, потанцевать, провести неплохой вечер, — сказал Ягудин, слова которого приводит Bash.News. — Сейчас, когда понимаешь, что одной ногой стоишь уже в пенсионном возрасте, это то, ради чего на протяжении последних 15 лет мы упаковываем чемоданы, складываем костюмы, коньки – и вперёд».