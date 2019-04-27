Голкипер хоккейного клуба «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский оценил своё выступление в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

«Мои статистические показатели в плей-офф? Они совсем не радуют», — приводит слова вратаря пресс-служба НХЛ. При этом Бобровский отметил, что старается жить одним днём и рассматривать каждый матч отдельно. Хоккеист подчеркнул, что в плей-офф нельзя оценивать игру кого-то одного — надо смотреть на всю команду. «Мы играем, побеждаем и проигрываем как команда», — сказал Бобровский, но признал, что всё же несёт особую ответственность за результат.

Напомним, «Коламбус» вышел в полуфинал конференции и играет с «Бостон Брюинз». В первом матче серии команда Бобровского проиграла в овертайме.