Петербургский «Зенит» принимал самарские «Крылья Советов» в матче молодёжного первенства России. Встреча проходила на малой арене стадиона «Петровский» и завершилась вничью со счётом 2:2.

Счёт был открыт в концовке первого тайма: защитник «Зенита» Кирилл Алоян отправил мяч в ворота. Через пять минут после возвращения с перерыва нападающий «Крыльев Советов» Егор Голенков восстановил равновесие. На 70-й минуте форвард сине-бело-голубых Никита Симдянкин снова вывел команду вперёд, но за восемь минут до финального свистка Голенков оформил дубль и помог «Крыльям Советов» избежать поражения.

С учетом сегодняшнего матча «Зенит» имеет 47 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Крылья» идут одной строчкой ниже, в их активе 40 очков. Лидером первенства является московский ЦСКА.