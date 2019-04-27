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  • 17:44,  27 апреля 2019
Фигурное катание
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Авербух: Медведева реально хочет выучить четверной

Илья Авербух. Фото: Nevasport/Ирина Красько
Илья Авербух. Фото: Nevasport/Ирина Красько

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух поделился мнением по поводу того, будет ли Евгения Медведева разучивать четверные прыжки.

«Ее высказывания о четверных прыжках — это не просто слова для прессы, — сказал Авербух, слова которого приводит «Чемпионат». —  Она реально хочет выучить четверной и морально готовится к тому, чтобы его сделать».

Специалист отметил, что реализовать эту затею будет непросто. По мнению Авербуха, можно было бы попробовать набирать баллы с помощью других элементов — разучить каскады и поправить лутц.

Напомним, ранее Авербух сообщал, что скоро объявит о своём сотрудничестве с Медведевой.

В минувшем сезоне Евгения Медведева заняла третье место на чемпионате мира в Сайтаме, отобравшись на турнир благодаря победе в финале Кубка России.

Текст:  Ирина Красько
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