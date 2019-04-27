Авербух: Медведева реально хочет выучить четверной

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух поделился мнением по поводу того, будет ли Евгения Медведева разучивать четверные прыжки.

«Ее высказывания о четверных прыжках — это не просто слова для прессы, — сказал Авербух, слова которого приводит «Чемпионат». — Она реально хочет выучить четверной и морально готовится к тому, чтобы его сделать».

Специалист отметил, что реализовать эту затею будет непросто. По мнению Авербуха, можно было бы попробовать набирать баллы с помощью других элементов — разучить каскады и поправить лутц.

Напомним, ранее Авербух сообщал, что скоро объявит о своём сотрудничестве с Медведевой.