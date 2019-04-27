Нападающий футбольного клуба «Реал» Карим Бензема может пропустить остаток сезона из-за травмы.

Как сообщает Goal, у игрока диагностирован мышечный ушиб левого бицепса бедра. Отмечается, что травма не является очень серьёзной, однако тренерский штаб может отстранить игрока от оставшихся матчей чемпионата Испании, чтобы не подвергать его здоровье риску. Футболист пропустил сегодняшнюю тренировку «Реала».

Напомним, «Реал» уже потерял все шансы на победу в чемпионате Испании.

Ранее главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан назвал Бензема лучшим форвардом в мире. Тренер отметил, что Бензема забил невероятное количество голов, и Зидан очень рад за него, но не удивлен таким результатом.