Футбольный клуб «Метеор» из Балашихи, выступающий в Третьей лиге, не смог прибыть на матч против «Пересвета-2». По пути на игру автобус «Метеора» сгорел.

Как сообщает телеграм-канал Ofnews, никто из футболистов не пострадал. Отмечается, что инцидент произошёл на 35-м километре Каширского шоссе. Автобус следовал по маршруту Балашиха — Домодедово, площадь возгорания составила 24 квадратных метра.

В автобусе находились двадцать пассажиров, их доставили к месту прибытия с помощью другого автобуса.

«Сидевшие в нем люди начали выскакивать из окон. Все сумели эвакуироваться», — сообщил источник в правоохранительных органах, слова которого приводит «Комсомольская правда». Отмечается, что причиной возгорания, скорее всего, стала техническая неисправность автобуса.