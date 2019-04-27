Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал состав сборной России на сезон 2019/20.

В состав команды не вошли Ирина Старых и Екатерина Глазырина. «Правильно, Старых и не должна быть в составе, — заявил Тихонов, слова которого приводит ТАСС. — Глазырину я бы оставил для участия в отдельных дисциплинах, она бы пригодилась в эстафете».

Напомним, в состав основной женской сборной вошли Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Анастасия Кайшева, Наталья Гербулова. В резервную команду попали Анастасия Морозова, Валерия Васнецова, Екатерина Мошкова, Тамара Воронина, Полина Шевнина, Кристина Резцова, Анастасия Гореева, Кристина Егорова.

Первый предсезонный сбор команды состоится в начале мая в Белокурихе, Алтайский край