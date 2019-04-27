Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP в Барселоне. В полуфинальном поединке он одержал победу над представителем Японии Кеем Нисикори. Игра завершилась в трёх сетах со счётом 6:4, 3:6, 7:5.

Продолжительность поединка составила 2 часа 26 минут, за это время Медведев совершил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету его соперника один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В финале Медведеву предстоит встретиться с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания) – Доминик Тим (Австрия).

Напомним, действующим чемпионом турнира является Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша соревнований он оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса, выиграв — 6:2, 6:1.