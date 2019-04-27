Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая рассказала о своём отношении к ледовым шоу.

В интервью японскому изданию 25ans фигуристка сообщила, что не сильно увлекается ледовыми шоу и принимала в них участие всего один раз — это был «Щелкунчик-2» с Евгением Плющенко. Японское шоу Hyoen станет для фигуристки вторым.

Спортсменка пояснила, почему раньше не выступала в аналогичных проектах. «Честно говоря, по-видимому, приглашения из Японии поступали, но я об этом не знала», — сказала Липницкая. Фигуристка отметила, что если бы приглашения достигли её, то дебют в японских шоу состоялся бы раньше.

Напомним, Липницкая является обладательницей золотой медали Олимпийских игр в Сочи 2014 года в командном турнире.