Биатлонистка Маргарита Васильева может войти в состав сборной России. Как сообщил старший тренер команды Виталий Норицын, спортсменка будет включена в состав, если избежит дисквалификации.

«По Маргарите еще решения нет, пока оно не вынесено, мы не можем включить ее в состав сборной, — заявил Норицын, слова которого приводит ТАСС. — Если исход решится положительно, она будет в составе. В расширенном списке она есть».

Напомним, перед чемпионатом мира по биатлону в Эстерсунде стало известно, что Маргарита Васильева пропустила три допинг-теста по неуважительной причине, в связи с чем спортсменке грозит дисквалификация. Объяснения биатлонистки о том, что она не смогла правильно ввести данные в системе ADAMS, не устроили комиссию и дело было передано в IBU.