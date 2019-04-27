В Баку проходит четвертый этап серии Гран-при Формулы-1. Сегодня, 27 апреля, состоялась квалификация, по итогам который российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял шестое место.

Поул-позицию завоевал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, вторым стал его напарник по команде Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку лидеров пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Также в пятерку лучших вошли Макс Ферстаппен из «Ред Булла» и Серхио Перес из «Рейсинг Пойнт».

Во время квалификации произошло несколько инцидентов — например, аварии с участием пилота «Уильямса» Роберта Кубицы и гонщика «Феррари» Шарля Леклера. Леклер в итоге занял лишь десятое место, Кубица не прошел во второй сегмент.

Напарник Квята по «Торо Россо» Александр Албон стал тринадцатым.