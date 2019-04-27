Шипулин получил травму во время футбольного матча

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин принял участие в благотворительном футбольном матче.
В ходе игры спортсмен получил повреждение. Сегодня Шипулин должен был выйти на лёд в выставочном хоккейном матче в Свердловской области, но из-за полученной травмы не смог этого сделать.
Напомним, в 2018 году Шипулин принял решение завершить свою профессиональную спортивную карьеру.
Биатлонист сам рассказал об этом в ходе пресс-конференции. По его словам, такое решение вызвано несколькими причинами. Одна из них — неприглашение на Олимпийские игры в Пхенхчан специальной комиссией МОК.
Недавно спортсмен принял участие в лыжном Авачинском марафоне, где занял сотое место. Шипулин уехал на Камчатку вместо подготовки к праймериз «Единой России», чем удивил представителей партии.