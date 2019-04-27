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  • 00:13,  28 апреля 2019
Биатлон
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Шипулин получил травму во время футбольного матча

Антон Шипулин. Фото: Nevasport/Ирина Красько
Антон Шипулин. Фото: Nevasport/Ирина Красько

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин принял участие в благотворительном футбольном матче.

В ходе игры спортсмен получил повреждение. Сегодня Шипулин должен был выйти на лёд в выставочном хоккейном матче в Свердловской области, но из-за полученной травмы не смог этого сделать.

Напомним, в 2018 году Шипулин принял решение завершить свою профессиональную спортивную карьеру.

Биатлонист сам рассказал об этом в ходе пресс-конференции. По его словам, такое решение вызвано несколькими причинами. Одна из них — неприглашение на Олимпийские игры в Пхенхчан специальной комиссией МОК.

Недавно спортсмен принял участие в лыжном Авачинском марафоне, где занял сотое место. Шипулин уехал на Камчатку вместо подготовки к праймериз «Единой России», чем удивил представителей партии.

Текст:  Ирина Красько
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