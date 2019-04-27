«Анжи» на стадионе в Каспийске принимал «Ростов» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

Открыть счёт удалось игрокам «Ростова»: автором первого забитого гола стал полузащитник Роман Ерёменко, поразивший ворота «Анжи» на 35-й минуте. В конце второго тайма хавбек махачкалинцев Камиль Закиров сравнял счёт и помог своей команде избежать поражения.

Таким образом, «Ростов» имеет в своём активе 36 набранных очков, «Анжи» — 20. В следующем туре «Ростову» предстоит сыграть с «Краснодаром», «Анжи» на выезде встретится с «Енисеем». Напомним, лидером чемпионата России является петербургский «Зенит», опережающий ближайшего преследователя — «Локомотив» — на восемь очков.