Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своих первых шагах в спорте.

Медведев сообщил, что в детстве родители отдавали его в разные секций, одной из которых стала теннисная. Даниил неплохо справлялся с тренировками, однако посвящать всё своё время теннису не хотел. «На первых порах уйти не хотелось, поскольку не было ожиданий. Сложности начинаются тогда, когда от тебя чего-то ждут, а это не выходит», — рассказал Медведев в эфире телеканала Евроспорт.

«Папа сильно хотел, чтобы я стал хорошим теннисистом, — вспомнил Медведев. — Воспитывал меня и говорил: «Ты играешь в PlayStation, вместо того чтобы отрабатывать подачу!» А я хотел играть в PlayStation и не хотел подавать подачу!».

Напомним, ранее сообщалось, что Медведев вышел в финал турнира в Барселоне.