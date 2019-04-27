В Швеции завершился хоккейный матч между юниорскими сборными России и США. Игра проходила в рамках полуфинала юниорского чемпионата мира и завершилась победой российской команды со счётом 3:2 в серии буллитов.

После основного времени матча счёт на табло оказался равным — 2:2. Игра перешла в овертайм, но и в дополнительное время победитель не был определен. В серии послематчевых буллитов более успешной оказалась сборная России: американцы не смогли реализовать ни одного броска.

По пути в полуфинал сборная России обыграла команду Белоруссии со счетом 6:0. Сборная Соединенных штатов Америки также забросила шесть шайб, выбив финских хоккеистов.

На групповом этапе сборная России уступила американцам со счетом 6:3. В том матче отличились Егор Спиридонов, Егор Чинахов и Родион Амиров. В своей пятерке США заняли первое место, набрав 12 очков из 12 возможных, россияне выиграли всего лишь дважды и финишировали третьими с шестью очками.

Финал турнира состоится завтра, 28 апреля.