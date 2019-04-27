В Норвегии состоялся традиционный туристический марафон «Скарвереннет». Победу одержал норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер.

Второе место занял Томас Букер-Йоханнессен, третьим стал Вебьорн Туртвейт. В гонке принимал участие двукратный олимпийский чемпион и тринадцатикратный чемпион мира Петтер Нортуг. Примечательно, что для лыжника эта гонка стала последней, в которой он представлял Норвегию. Строк действия контракта спортсмена с норвежской федерацией лыжных гонок истекает в апреле.

Дистанция марафона составила 37 километров, гонка осложнилась плохими погодными условиями — снегом с дождём и туманом. Из-за высокой температуры воздуха трасса начала таять.

В женском марафоне победу одержала Тереза Йохауг, второй стала Кари Ойре Шлинн, третьей — Марте Йохансен.