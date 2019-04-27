Британский легкоатлет Гай Лермонт заявил, что считает практически всех соперников нарушителями антидопинговых правил.

По мнению Лермонт, все спортсмены принимают запрещённые препараты, оправдывая это разными диагнозами. ««Они все на допинге. Впервые я понял это ещё в 2012-м году, — написал Лермонт на своей странице в «Твиттере». — Я хочу их всех порвать и уверен, что смогу сделать это. Допингистов и прочих мошенников. И неважно, сколько времени это займёт».

27-летний атлет специализируется в беге на 800 м, в его активе нет серьёзных побед и медалей с крупных соревнований.

Ранее сообщалось, что накануне Лондонского марафона произошел очередной допинговый скандал в легкой атлетике. Кенийский бегун Абрахам Киптум получил отстранение от антидопингового подразделения IAAF за два дня до начала соревнований.