Российская фигуристка Анна Тарусина, тренирующаяся в московском ЦСКА под руководством Сергея Давыдова, начала разучивать четверной тулуп и тройной аксель.

«Тарусина в хорошей форме, готовимся к следующему сезону, — сказал Давыдов, слова которого приводит агентство «Р-Спорт». — Программы поставили новые, которые рассчитаны на исполнение четверных прыжков». Тренер подчеркнул, что спортсменка также разучивает тройной аксель. «Получится или нет, покажет время», — подытожил специалист.

Анне Тарусиной 16 лет, в минувшем сезоне фигуристка заняла пятое место на юниорском первенстве России, а также стала восьмой на взрослом чемпионате страны.

Ранее сообщалось, что 13-летняя ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева выучила четверной тулуп и исполнила его в каскаде.

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