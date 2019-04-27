Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал решение фигуриста Максима Ковтуна завершить карьеру.

Жуков выразил сожаление по поводу того, что Ковтун уходит из спорта. «Мне нравилось, как он катался, одно время он неплохо выступал, но потом что-то не получалось в ответственные моменты», — приводит слова Жукова агентство «Р-Спорт». Специалист отметил, что не знает причин, по которым Ковтун принял своё решение.

Жуков отметил, что это станет определённой потерей для российского фигурного катания, но замена Ковтуну найдется.

Ранее Ковтун обратился к ФФККР с просьбой вывести его из состава сборной России.