Пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Азербайджана, где он занял шестое место.

«В Баку надо атаковать на пределе, если хочешь добиться какого-то результата», — сказал Квят, слова которого приводит чемпионат. Гонщик отметил, что из-за сложности трассы нужно аккуратно обращаться со стенами. Пилот остался доволен своим выступлением: по его мнению, шестое место — это отличная стартовая позиция на гонку. «В Баку ты должен рисковать, чтобы быть на пределе», — заявил Квят.

Напомним, накануне во время второй свободной практики Квят разбил свой болид.

Во время квалификации произошло несколько инцидентов — например, аварии с участием пилота «Уильямса» Роберта Кубицы и гонщика «Феррари» Шарля Леклера. Леклер в итоге занял лишь десятое место, Кубица не прошел во второй сегмент. Напарник Квята по «Торо Россо» Александр Албон стал тринадцатым.