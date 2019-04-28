Сборная России по хоккею, в которую входят игроки в возрасте до 18 лет, сыграют в финале юниорского чемпионата мира со Швецией. Игра состоится сегодня, 28 апреля, и начнётся в 20:30 по московскому времени.

А полуфинале российские хоккеисты обыграли сборную США. Встреча завершилась серией буллитов: американцы не реализовали ни одной попытки, россияне забросили одну шайбу.

По пути в полуфинал сборная России обыграла команду Белоруссии со счетом 6:0. Сборная Соединенных штатов Америки также забросила шесть шайб, выбив финских хоккеистов.

На групповом этапе сборная России уступила американцам со счетом 6:3. В том матче отличились Егор Спиридонов, Егор Чинахов и Родион Амиров. В своей пятерке США заняли первое место, набрав 12 очков из 12 возможных, россияне выиграли всего лишь дважды и финишировали третьими с шестью очками.