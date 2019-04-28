В Санкт-Петербурге состоится футбольный матч между «Зенитом» и самарскими «Крыльями Советов». Игра будет проходить на «Газпром-Арене» сегодня, 28 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что перед началом матча на стадионе состоится Фестиваль Корюшки. Мероприятие пройдет в рамках традиционного фан-променада для болельщиков клуба. Запуск людей на арену начнется за два часа до стартового свистка.

Команды встретятся в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги. На данный момент «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице, имея в своём активе 54 очка и опережая ближайшего преследователя — «Локомотив» — на шесть баллов.

«Крылья Советов» в 25 матчах набрали 27 очков и занимают тринадцатую строчку таблицы.