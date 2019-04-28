В азербайджанском Баку состоится гонка четвертого этапа Гран-при Формулы-1. Соревнования начнутся в 15:10 по московскому времени.

Российский гонщик команды «Торо Россо» Даниил Квят будет стартовать с шестой позиции, которую получил по итогам квалификации. Право на поул-позишн завоевал финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

Пилотам предстоит преодолеть 51 круг общей сложностью 306,049 км.