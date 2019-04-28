В Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» стартовал хоккейный матч между «Бостон Брюинз» и «Колмабус Блю Джекетс». Игра проходит в рамках полуфинальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли.

Данная встреча является второй в серии: в первом матче сильнее оказались игроки «Бостона», обыграв «Коламбус» со счётом 3:2 в овертайме.

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 34 броска в матче. Новичок команды Владислав Гавриков в игре участия не принимал. Первую шайбу в игре забросил Чарли Макэвой на 11-й минуте. Следующие голы зрители увидели лишь в третьем периоде. На 47-й минуте Брэндон Дубински сравнял счет, а спустя 20 секунд «Коламбус» вышел вперед благодаря броску Пьера-Люка Дюбуа с передачи россиянина Артемия Панарина.

Напомним, серия проходит до четырёх побед.